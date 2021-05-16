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NBA／籃網三巨頭久違合體 輕取公牛 教頭奈許卻說…

記者蔡佳霖／綜合報導
籃網三巨頭杜蘭特（前排右 ）、哈登（前排左）和厄文（後排右）歷經3個月後再度合體出擊。（歐新社）
籃網三巨頭杜蘭特（前排右 ）、哈登（前排左）和厄文（後排右）歷經3個月後再度合體出擊。（歐新社）

籃網三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和厄文（Kyrie Irving）歷經3個月後再度合體出擊。儘管一開賽籃網就被打了0：12的攻勢，最終仍逐漸拉開比分，以105：91輕取公牛，贏得4連勝。

這僅是三巨頭本季第八次合體，籃網在這過程中取得6勝2敗的成績。

厄文拿到22分，但杜蘭特手感冰冷，全場17投僅4中，拿到12分9籃板6助攻，哈登也只出手4次，得到5分7助攻5籃板。格林（Jeff Green）19分，布朗（Bruce Brown）16分12籃板。

籃網主帥奈許（Steve Nash）賽後表示三巨頭能重新合體是好事情，不過球隊仍會持續觀察他們的狀況，「今天我們沒有打出一場好的比賽，但所幸我們贏得勝利。」

公牛此役少了拉文（Zach LaVine），佛西維奇（Nikola Vucevic）拿到10分11籃板，楊恩（Thaddeus Young）19分13籃板4助攻；新秀威廉斯（Patrick Williams）獲得全隊最高24分。

厄文 威廉

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