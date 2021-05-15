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NBA／海斯倫本季首秀打3分鐘遭驅逐 不介意留笑柄

體育新聞組╱綜合報導
海斯倫(比手指)被逐出場。 （Getty Images ）
海斯倫(比手指)被逐出場。 （Getty Images ）

熱火13日進行主場最終戰，主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）遵守過往承諾，讓41歲老將海斯倫（Udonis Haslem）作了賽季首秀，今年也很有可能是他生涯最後一季，沒想到他等待近5個月才出賽，竟只打3分鐘就遭驅逐出場。

影音來源：YouTube

海斯倫比賽過程與76人中鋒哈沃德（Dwight Howard）先發生卡位碰撞，他回頭找上對方理論並有用手招呼臉的動作出現，裁判於是宣判他出場，海斯倫賽後解釋：「就是肢體碰撞多些，哈沃德打球就是這樣，但我不覺得該這樣就去找他聊」。

「顯然他不同意我的看法，所以就是這麼一回事，我也不記得彼此對話詳情。但我就是我，我不可能現在去作改變，你懂我意思？我繼母賽後傳訊給我，說我做得對，所以我不覺得自己有錯」，海斯倫續道，他也認為這樣結局別有一番意義。

海斯倫說：「假如這是我最後一場球，這樣結束方式大概也只有我可以辦到，那就是被驅逐。」阿德巴約（Bam Adebayo）對此則趁機大開老大哥玩笑，「你這個混帳真是太瘋了吧，我告訴他，『你不能只幾分鐘就被驅逐』，才打3分鐘耶！」

阿德巴約進一步笑說：「我跟他講，『大哥，你教我很多，但你可沒教過我，打3分鐘就被趕出場啊』，這下可輪到我當起老大哥啦，我得趁機給他機會教育。」至於海斯倫究竟打不打算本季打完高掛球鞋，他還表示時候到了才會開始思考。

海斯倫被逐出場。 （路透）
海斯倫被逐出場。 （路透）

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