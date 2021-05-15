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NBA／籃網三巨頭15日合體鬥牛 教頭：無論好壞總是體驗

體育新聞組╱綜合報導
籃網三巨頭在3個月後將重新合體。（美聯社）
籃網三巨頭在3個月後將重新合體。（美聯社）

布魯克林籃網隊三巨頭將在彼此掛病號3個月後首次同步登場。

杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）都將在15日對戰芝加哥公牛隊時出戰。

總教練奈許（Steve Nash）14日表示，「我想就是明天了。如果沒有其他變化，那麼這三人將在明天出賽。」

自籃網隊在1月中旬自休士敦火箭隊接收哈登之後，這3位全明星球員只合打了7場比賽，戰績5勝2負。

自2月13日打敗金州勇士隊後他們就未能一起打球。杜蘭特因腿筋受傷缺席了接下來的23場比賽。

哈登12日剛從因右腿筋受傷而缺席18場比賽後回歸，但是厄文卻因面部挫傷而錯過那場比賽。他沒有腦震盪症狀，預定15日可上場。

奈許說：「我想如果他們明天能一起打球，是個正面的消息。」「他們有機會一起上場。無論好壞或表現是否夠好，總是一種體驗。」'

籃網隊在16日對戰克利夫蘭騎士隊後結束今年的例行賽。奈許說，那場比賽的先發陣容可能取決於戰績。籃網目前在東區排名第二，與密爾基公鹿隊只有一場勝差。

衛帥大三元 巫師獲加賽席次

影音來源：YouTube

另一方面，巫師14日由衛斯特布魯克（Russell Westbrook）再奪大三元領軍，以120：105戰勝騎士，拿到加賽席次，還有望拚超車溜馬奪第9。

厄文 勇士 布魯克林

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