NBA／15億元賣了 A-Rod恢單成為灰狼新老闆 近期簽約

灰狼要換老闆了。（Getty Images）

跟隨前洋基隊友基特（Derek Jeter）的腳步，生涯擁696轟的明星巨砲「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）也在退休 之後，積極發展事業第二春，日前則傳出與電商巨頭洛爾（Marc Lore）收購NBA灰狼隊的消息，而根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）13日證實，雙方已達成收購協議，將於近期簽約。

根據查拉尼亞爆料，A-Rod與洛爾共同以先前所報導的15億元收購灰狼，兩人將各持50%的股份，不過由於原灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）仍有2年球隊控制權，因此得等到2023-24球季，A-Rod與洛爾才能完全接掌灰狼。

球員生涯淨賺超過4億美元的A-Rod退休後經營事業有成，去年更試圖買下大聯盟大都會 隊，只可惜遭素有「美國 對沖基金之王」的科恩(Steve Cohen)擊退而宣告破局，不久後正逢泰勒決定出售灰狼的消息，雙方也立即展開協商，但在日前30天議約期結束後仍沒有消息。

原以為A-Rod將在收購球隊的戰績再添一筆敗仗，查拉尼亞就爆料雙方達成收購協議，A-Rod有望一圓當老闆的心願。