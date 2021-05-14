以賈霸為名…NBA設社會公義獎 表彰推動變革球員

NBA宣布設立「賈霸社會公義冠軍」獎項。（取材自NBA官網）

NBA 宣布設立「賈霸社會公義冠軍」（Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion）獎項，這項新的年度榮譽將表彰一位現任NBA球員在追求社會正義並維護聯盟數十年來平等、尊重和包容價值觀的成就。

該獎項以6屆NBA冠軍和名人堂成員賈霸命名。獲獎者須符合賈霸的使命，於前一年在社群 推動變革並激勵眾人反思不公正現象，並採取實際行動。

「賈霸社會公義冠軍」得主將指定一個組織接受10萬元的捐款。其他4名入圍 者也將各指定一個組織，可獲2萬5000元的捐款。

賈霸表示：「很榮幸這個獎項能以我命名，該獎項將表彰那些為促進所有社會邊緣人的社會正義而無私奉獻的人。」「對我來說，這是美國和所有重視平等的人們朝著正確方向邁出的又一大步。」

所有30支NBA球隊將從陣容中提名一人。入圍者和得主者將由NBA傳奇人物、聯盟高管和社會正義領袖組成的委員會選出。

賈霸是NBA歷史的傳奇人物，在為洛杉磯湖人隊和密爾瓦基公鹿隊效力的20個賽季中，拿下6次例行賽MVP、19次入選明星賽和職涯總得分3萬8387分，這些目前仍是聯盟紀錄。

有關首屆獎項的更多細節，包括入圍者和得主，將在季後賽期間宣布。