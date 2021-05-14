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NBA／喬治雙十 快艇下半場逆襲黃蜂

體育新聞組／綜合報導
喬治（左）拿下20分，率領快艇隊擊敗黃蜂。（Getty Images）
喬治（左）拿下20分，率領快艇隊擊敗黃蜂。（Getty Images）

目前位居西區第三的快艇13日作客夏洛特出戰黃蜂，上半場雖遭遇一些阻礙，不過下半場火力全開，且黃蜂末節大熄火，終場就靠喬治（Paul George）攻20分，以113：90成功踢館。

上半場快艇手感不佳，特別是在第二節，單節10投1中的三分球，讓快艇花掉了首節的領先，反倒落後給黃蜂。到了下半場快艇找回準頭，團隊三分10投8中。雷納德（Kawhi Leonard）在第三節單節攻下10分，加上喬治也在單節拿下9分，快艇單節砍下40分的高分，也再度將比分逆轉。

來到決勝節，快艇不僅維持凶猛火力，更拿出招牌防守，讓黃蜂單節團隊命中率不到2成，防守帶動之下，快艇在末節一開始就拉出一波16：5的攻勢，一路揚長而去，拉開差距。喬治本場比賽不僅攻20分繳，更有摘下10籃板，雷納德則是攻下16分，外帶9個助攻。板凳殺出的傑克森（Reggie Jackson）也是拿下了全場次高的19分。

黃蜂部分，小鮑爾（LaMelo Ball）攻下全隊最高的18分，並拿下了7助攻6籃板的表現。收下本場勝利之後，快艇可以確保在本日比賽結束後，和西區第四的金塊保有至少1場的勝差。吞下敗仗的黃蜂，目前在東區排名第8，和第9的溜馬沒有勝差，暫時以對戰優勢排名第8。

先前已替自己誕下一子的女友日前發文慶祝母親節，更提到自己懷第二胎的喜訊，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）13日出賽也有驚人表現，個人狂砍40分外帶15籃板，率公鹿以142：133擊敗溜馬，近10戰勇奪8勝。

字母哥雙喜臨門，奪40分率隊擊敗溜馬，女友更懷上第二胎。（路透）
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母親節 鮑爾

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