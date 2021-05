NBA／杜蘭特也瘋大谷翔平？推特喊：現在把他交易過來

大谷翔平「二刀流」造成的旋風不單只限於棒球界,就連籃網隊一哥杜蘭特(Kevin Durant)也為之瘋狂,他在推特 表示:「我現在在《The Show》就把他交易過來」。

大谷翔平今天12日又有驚人表現,除了先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投,又跑去守右外野,這讓籃網隊詹姆斯(Mike James)忍不住標註隊友杜蘭特表示:「你看到這個了嗎?」

杜蘭特在休息日愛打電動的嗜好早已不是什麼新聞,只是沒想到大聯盟官方的棒球遊戲《The Show》系列他也有涉略,他在下方回覆詹姆斯:「不同種類,現在在The Show就把他交易來,我猜透納(Trea Turner)接下來的數值會下調。」似乎在暗指自己在隊史模式下要用自己擁有的透納向詹姆斯的大谷進行交易,只是詹姆斯隨後無情答道:「我不同意。」

這則推文迅速引發熱議,美國 運動媒體「FOX Sports」引用他們的對話,「連杜蘭特也是大谷翔平的粉絲。」然而這就讓透納有些難堪了,他在推特上回覆:「還是不知道我現在是替補還是被交易?」國民隊隊友羅斯(Joe Ross)也開玩笑道:「唉,毫無忠誠。」

Still don’t know if I’ve been benched or traded?? 😐 https://t.co/8YjG279eJL