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NBA／柯林斯致勝三分彈 老鷹逆轉巫師

體育新聞組／綜合報導
柯林斯終場前轟進扭轉戰局的關鍵三分球。（歐新社）
柯林斯終場前轟進扭轉戰局的關鍵三分球。（歐新社）

第四節一度領先13分的巫師12日遭受到老鷹的強力反擊，領先優勢逐漸消磨殆盡，柯林斯（John Collins）更在終場前剩下24.4秒轟進扭轉戰局的關鍵三分球，老鷹上演逆轉秀，在主場以120：116氣走巫師。

老鷹取得重要勝利，戰績來到39勝31敗，排名東區第4，領先熱火和尼克0.5場勝差。此外，老鷹也鎖定了季後賽門票，這是球隊睽違三個賽季後重返季後賽。至於巫師則是吞下2連敗，仍居東區第10。

投進致勝球的柯林斯，獲得18分6籃板2阻攻；楊恩（Trae Young）攻下33分9助攻8籃板，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）拿下20分3助攻3抄截，卡佩拉（Clint Capela）17分11籃板。

儘管巫師少了得分悍將比爾，但老鷹此戰仍是一路陷入苦戰，直到第四節初還落後13分。波格丹諾維奇和柯林斯接下來貢獻3記三分球，讓球隊逐漸拉近比分。巫師雖然極力維持領先優勢，但最後2分多鐘卻是完全熄火，1分未得的結果，也讓對手抓準機會，趁勢扭轉戰局。

甫創下史上最多182次大三元紀錄的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），拿下34分15助攻5籃板3抄截；葛佛（Daniel Gafford）16分，內托（Raul Neto）和伯坦斯（Davis Bertans）各拿到14分。

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