NBA／柯瑞、比爾爭得分王 史上最激烈

比爾（右）和柯瑞之間的得分王之爭，被認為是史上最激烈的得分王競爭之一。（Getty Images）

原本長期占據得分王寶座的比爾（Bradley Beal），在面臨柯瑞 （Stephen Curry）的全力飆分下，已經退居第2名。「ESPN」專家佩爾頓（Kevin Pelton）近日即撰文解析了兩人之間得分王之爭，他認為這是史上最激烈的得分王競爭之一。

目前柯瑞場均得分為31.8分，微幅領先比爾的31.4分。不過值得注意的是，比爾受到腿筋傷勢影響，有可能無法出席剩餘3場比賽。

上一次出現如此接近的得分王之爭已經要追溯到2012-13年賽季，當時安東尼（Carmelo Anthony）以28.7分擊敗杜蘭特（Kevin Durant）的28.1分，如果杜蘭特在例行賽最後一戰攻下70分，就能超越安東尼，不過他是選擇休兵。

歷史上還有2次相距甚微的得分王對決。1977-78年賽季，葛文（George Gervin）和湯普森（David Thompson）在得分王之戰一路廝殺到例行賽最後一天，湯普森先行出賽狂轟73分，但葛文同樣飆出63分，最後以場均27.22分比27.15分逆轉成功。

1993-94年賽季，先前完成得分王7連霸的喬丹 （Michael Jordan）宣布退休，這讓後喬丹時期的得分王之爭白熱化。在例行賽最後一場開打前，歐尼爾（Shaquille O'Neal）以平均29.31分領先「海軍上將」羅賓森（David Robinson）的29.27分。

結果，羅賓森在隊友的支援下，全場41投26中包括25罰18中，豪取71分，反以0.4分之差逆轉奪下得分王。

在今年3月18日之前，比爾以場均32.5分遙遙領先柯瑞的29分，但在那之後，比爾的得分逐漸下滑，最近22場比賽平均拿到29.6分。但相反地，柯瑞從4月份開始火力大爆發，單月平均轟下37.3分，進入5月後火力不減，平均拿下35.4分，這讓柯瑞得以擺脫兩人的交互領先，登上得分王寶座。

勇士 還剩下兩場例行賽，分別對上鵜鶘和灰熊，柯瑞能否維持得分能量，抑或比爾擺脫傷勢在最後關頭回歸上演逆襲，也將成為球迷關注的焦點。