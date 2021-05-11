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NBA／輸掉「搶老6」關鍵戰 綠衫軍主帥扛責

體育新聞組／綜合報導
塞爾蒂克季後賽拉警報，右為球星泰托姆。（路透）
塞爾蒂克季後賽拉警報，右為球星泰托姆。（路透）

塞爾蒂克9日面對熱火差點上演大逆轉，但最終仍以124：130吞敗，季後賽拉警報不說，且是「綠衫軍」近5戰中第3場陷入超過20分落後，教頭史蒂文斯（Brad Stevens）指出，如何讓球隊有更好開局是自己的責任。

「綠衫軍」讓熱火在第二節狂轟43分，半場以53：79大幅落後，儘管第四節轟下40分也沒能真正扭轉頹勢，教頭史蒂文斯說：「我必須做得更好，確保上半場不會失控。」他讚熱火是支很棒的隊伍，「但我們必須打出更好的上半場，讓我們有個機會。」

上周面對公牛隊，塞爾蒂克同樣有過20分落後，要不是對馬刺演出最多32分落後的逆轉勝，情況還會更慘烈。

本季NBA實施附加賽賽制，排名7到10名的隊伍需要透過附加賽爭取最後的季後賽資格，這場對決也是關鍵的「老六保衛戰」，東區第6的熱火奪勝後，和第7的塞爾蒂克勝場差擴大到2場，讓「綠衫軍」更可能落到附加賽。

攻下30分的佛尼爾（Evan Fournier）認為，球隊狀況不佳人人有責，「真的沒什麼好說，老實講，我們要從個人出發，表現更好。」

綠衫軍前3季的防守表現都是聯盟前6名的球隊，不過在落敗後，在聯盟僅排18，史蒂文斯認為，禁區鞏固要做得更好，儘管今年陣容和去年相較小了一些，但可以用速度和壓迫去彌補。

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）則是說，球隊當然知道如何回應，不過我們上半場就像幫自己挖了個坑，「我知道我們可以做得更好，尤其是一開賽，該打得更積極、更快，當我們下半場止血，打出速度和我們優勢，我們看起來就很讚，所以我們應該開賽就有這樣子的表現。」

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