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NBA／籃板王清一色外籍 衛少成美國唯一代表

記者陳元廷／綜合外電報導
衛斯特布魯克。（路透）
衛斯特布魯克。（路透）

NBA本賽季已經進入最後尾聲階段，榮登各主要數據領先者態勢趨於明朗化，得分王是柯瑞（Stephen Curry）與比爾（Bradley Beal）激烈競爭，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）穩居助攻王寶座，而籃板這個項目則透露有趣現象。

老鷹中鋒卡佩拉（Clint Capela）以14.3籃板居首，與第2的爵士長人戈貝爾（Rudy Gobert）間有達1籃板差距，要守住第1應該問題不大。值得一提是攤開籃板排行榜，前11人之中竟只有1位出身美國的球員，且那人還是後衛而非長人。

不難猜到上述球員為衛斯特布魯克，而其他籃板榜位居高位者則清一色為外籍球員，卡佩拉來自瑞士，戈貝爾出身法國，再來依序是立陶宛雙雄的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）與沙波尼斯（Domantas Sabonis），第5則是衛斯特布魯克。

第6到第11為：蒙特內哥羅的佛西維奇（Nikola Vucevic）、土耳其的康特（Enes Kanter）、希臘的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾維亞的約柯奇（Nikola Jokic）、喀麥隆的安比德（Joel Embiid）以及巴哈馬的艾頓（Deandre Ayton）。

柯瑞 美國 立陶宛

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