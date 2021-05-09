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NBA／批約柯奇摘MVPA會是災難 球評失言挨轟

體育新聞組╱綜合報導
「福斯體育」節目名嘴萊特稱若約柯奇最終拿到MVP會是一場災難引發批評。( 路透)
「福斯體育」節目名嘴萊特稱若約柯奇最終拿到MVP會是一場災難引發批評。( 路透)

本季MVP一度被視為是三強鼎立局面，只是隨詹姆斯（LeBron James）長期缺賽，湖人如今恐淪加賽行列，且安比德（Joel Embiid）雖有戰績背書，但也缺席20場比賽，全勤且團隊個人成績兼具的約柯奇（Nikola Jokic）顯然有脫穎而出之勢。

只是依然有球評對於約柯奇拿MVP大表不贊同，「福斯體育」節目名嘴萊特（Nick Wright）就說：「當你去查看歷屆最有價值球員獎得主，我這麼說不代表我不尊重約柯奇，但他真的會是35年以來最差的。」此外，他還進一步提出自己觀點。

萊特指出，金塊季後賽之路顯然走不遠，到時候等到MVP頒獎，約柯奇可能早被淘汰，讓整體觀感不佳。至於他心目中的本季MVP得主是太陽後衛保羅（Chris Paul），「難道這麼重要獎項要頒給會被淘汰的人，而保羅球隊卻仍一路挺進」。

萊特爭議發言也立刻在網路傳開，且約柯奇隊友穆雷（Jamal Murray）就揶揄萊特根本就是錯誤評論代表，而同樣出身歐洲的長人佛西維奇（Nikola Vucevic）也轉發萊特節目片段並嘆氣說：「他們現在真的讓隨隨便便任何人上電視去講話呢。」

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