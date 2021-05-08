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NBA／布萊恩被冤枉好多年 歐尼爾曝「OK連線」拆夥原因

體育新聞組／綜合報導
歐尼爾透露當年與布萊恩拆夥不是因為不合，純粹是金錢考量。(美聯社)
歐尼爾透露當年與布萊恩拆夥不是因為不合，純粹是金錢考量。(美聯社)

過去率湖人拿到3連霸的「OK連線」拆夥，多數人都歸咎歐尼爾（Shaquille O'Neal）與布萊恩（Kobe Bryant）關係不合，而近期在巴恩斯（Matt Barnes）與傑克森（Stephen Jackson）共同主持節目上，歐尼爾跟湖人老闆也先後作出澄清。

在事發2004年雖然還是由老爸當家作主，湖人現任老闆巴斯（Jeanie Buss）依然對內情十分熟悉，她在節目透露：「歐尼爾當時正值合約年，因為新版勞資協議允許部份球員按舊規走，他就是其中之一，所以他想要價碼高到我爸不願給。」

「最終決定是球隊決定交易歐尼爾，很多人把他的離開歸咎給布萊恩，但真的無關乎他，這純粹是金錢考量」，巴斯續道，歐尼爾也在同一節目證實說：「我被交易跟我還有布萊恩互看不爽無關，只是因為湖人希望我可以降薪留下來而已。」

「當時的我可不打算這麼做，儘管我其實很有錢，而且也是自尊心作祟，我心裡只想著要1億5000萬美元合約」，歐尼爾如今回想起說。而他也強調，離開湖人與布萊恩後在熱火也拿到1冠，但相信若歐布不拆夥，從3冠變拿7冠不是問題。

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