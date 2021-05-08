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NBA／鵜鶘關鍵失誤 76人驚險奪7連勝

體育新聞組／綜合報導
安比德（左）勇奪37分，助76人拿下7連勝。 （Getty Images）
安比德（左）勇奪37分，助76人拿下7連勝。 （Getty Images）

鵜鶘隊威廉森（Zion Williamson）與英格倫（Brandon Ingram）因傷雙雙作壁上觀，76人擺出全陣卻差點栽在缺兵少將的鵜鶘手上，千驚萬險中才以109：107在主場收下這勝，更成功締造近期7連勝佳績。

來源：聯合影音網

76人此役前段大多居於領先，且超前幅度一度達17分，但鵜鶘展現驚人韌性，硬是在第3節翻盤，單節以近7成命中率猛灌37分，殺得76人措手不及，反倒帶著落後進入決勝節，且最後倒數3分鐘還啞火，戰情告急。

所幸安比德（Joel Embiid）把握2罰，哈里斯（Tobias Harris）再飆三分重奪領先，而接著賽況更陷入一片混亂，裁判先有哨音失誤造成跳球，76人雖拿到球權，竟又發生離譜8秒沒過半場違例，但大難不死，因對手失誤搞砸追平良機。

數據上，76人以安比德勇奪37分、13籃板為佳，他罰球線上更有12罰全中的優異表現，西蒙斯（Ben Simmons）則繳8分、10助攻與9籃板全能成績，哈里斯再添17分；鵜鶘方面，海斯（Jaxson Hayes）替補出賽24分鐘攻19分展高效。

威廉

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