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NBA／雙星轟59分 綠衫軍大贏魔術36分

體育新聞組／綜合報導
泰托姆。美聯社
泰托姆。美聯社

力拚東區前6的塞爾蒂克，5日面對戰績後段班的魔術，沒有放過進補的好機會。泰托姆（Jayson Tatum）和華克（Kemba Walker）合力拿下59分，幫助球隊上半場就拉開18分領先優勢，綠衫軍愈打愈順暢，也讓比賽早早進入垃圾時間。最終，塞爾蒂克以132：96痛宰對手。

來源：聯合影音網

塞爾蒂克大勝過後，戰績提升到35勝31敗，與熱火相同，由於雙方本季首度交手是由綠衫軍獲勝，因此目前排名又回到第6名。塞爾蒂克與熱火接下來將會連續對戰兩場。

華克缺席4場後重新回歸，仍維持出色的狀態，全場18投11中包括三分球9投6中，攻下32分4助攻3籃板，泰托姆拿到27分7籃板3助攻2抄截2阻攻，佛尼爾（Evan Fournier）得到18分5籃板4助攻。塞爾蒂克14人輪番上場，皆有分數進帳。

魔術以班霸（Mo Bamba）19分15籃板4阻攻3抄截表現最佳，華格納（Moritz Wagner）20分，貝肯（Dwayne Bacon）同樣進帳20分，漢普頓（R.J. Hampton）18分10籃板5助攻。

魔術主帥克里佛（Steve Clifford）賽前透露，包括卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）、洛斯（Terrence Ross）、伊尼斯（James Ennis III）、歐契奇（Chuma Okeke）、波特（Otto Porter Jr.）等球員很可能將會缺席剩餘比賽。

威廉 波特

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