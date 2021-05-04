NBA／湖人小將關鍵補籃不夠看 戴維斯「致命火鍋」超殺

儘管少了詹姆斯（LeBron James）和施羅德（Dennis Schroder）兩大主力，但湖人 仍和金塊3日仍一路糾纏到比賽最後時刻。霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）在剩下15.1秒籃下出手沒進後又自己撿到球，順勢放進關鍵兩分，之後戴維斯（Anthony Davis）賞給坎帕佐（Facundo Campazzo）一記致命火鍋，湖人在驚濤駭浪中以93：89氣走金塊。

來源：Bleacher Report

戴維斯拿下25分7籃板3阻攻，卡盧索（Alex Caruso）11分5籃板3助攻，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）10分7籃板，小加索（Marc Gasol）10分7籃板，霍頓-塔克10分3助攻。佐蒙德（Andre Drummond）吞下5犯，只得到4分1助攻2抄截，沒搶下1記籃板。

同樣面臨犯規麻煩的約柯奇（Nikola Jokic），此役28投12中拿到32分9籃板5助攻2抄截，波特 （Michael Porter Jr.）19分6籃板，坎帕佐8分8助攻5抄截4籃板，領到冠軍戒指的麥基（JaVale McGee）則是7投5中獲得10分3籃板。

湖人結束3連敗後，戰績又回到西區第5，把獨行俠擠下去。目前湖人領先拓荒者1場勝差，領先獨行俠0.5場勝差。