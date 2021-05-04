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NBA／復出2場 詹姆斯腳踝又傷？

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯因舊傷處痠痛，提前退場。（路透）
詹姆斯因舊傷處痠痛，提前退場。（路透）

NBA季後賽倒數計時，衛冕軍湖人隊狀況卻仍低迷，就算迎接詹姆斯（LeBron James）歸隊，3日又以114：121敗給暴龍隊，吞下近7戰的第6敗，且回歸才第2場的詹姆斯又因舊傷處痠痛，剩6分42秒就提前退場。

詹姆斯回歸兩戰，球隊卻都吞敗，他無奈說：「我當然想保持健康，不只我自己，整支球隊就是。」他先前因右腳踝扭傷，缺陣20場比賽，昨天傷處又有痠痛現象，狀況如何還要再觀察。

詹姆斯提到，現在必須更聰明面對傷勢，現階段健康狀況也遠比季後賽種子序位重要；湖人教頭佛蓋爾也說，球隊會謹慎面對詹姆斯身體狀況。

衛冕軍本季除了詹姆斯長時間進入傷兵名單，禁區大將戴維斯先前也曾因腿傷缺陣近10周，上月底才重返球場；昨天是戴維斯復出第6戰，他坦言球隊已經低迷一段時間，不單是個人和團隊都是，「這已經是我們的最低谷，唯一要做的事情就是谷底反彈，我們真的不能再低潮下去。」

戴維斯本場16投僅5中，他認為球隊現在缺少連結、打得太個人，不像一開季的好狀態，不過仍有信心回復到上個賽季的主宰力，「我認為我做得到。」

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