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NBA／怕湖人吃虧？ 詹姆斯轟附加賽

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯抨擊加賽爭奪最後兩席季後賽名額的新賽制。（歐新社）
詹姆斯抨擊加賽爭奪最後兩席季後賽名額的新賽制。（歐新社）

獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）曾出言質疑，不認為加賽爭奪最後兩席季後賽名額新制合理，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也表附和，但他強調背後邏輯沒錯，只是本季疫情衝擊下急就章是個錯誤，如今詹姆斯（LeBron James）也加入批評行列。

「不論想出這點子是誰都該被開除」，詹姆斯2日在敗給暴龍賽後說，西區目前的第5到第7種子的戰績皆為36勝28敗，湖人、獨行俠與拓荒者勢必有一隊會落到第七，也就是說必須多贏一場才能正式晉級，當然也添淘汰風險。

湖人在詹姆斯歸隊後連兩戰都輸球，加上他此役又傷退，腳踝再感不適，「ESPN」記者麥克麥納敏（Dave McMenamin）就說，休息室氣氛十分低迷，不只詹姆斯發言宣洩不滿，戴維斯（Anthony Davis）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）也難掩挫折。

事實上，當2018年3月有媒體報導，NBA有意採行加賽決定季後賽最後席次，詹姆斯當時被記者問到有何看法，他就回應：「你必須爭取到季後賽晉級資格，戰績不好卻還有補償，實在不有趣，我戰績較好卻還要跟你再打？很怪啦。」

湖人季末戰績不佳，可能被捲入第7名及以下的季後附加賽（play-in tournament），屆時連輸兩場就會被踢出季後賽。去年實施這個制度時，湖人還是西區第一種子，現在球隊主將詹姆斯氣急敗壞地痛罵這個制度，自然引來外界嘲笑。

美媒「雅虎體育」分析：「這個制度讓詹姆斯不爽，恰好就表示這是一個成功的制度。」往年的季後賽制度太安逸了，強隊都只是在耗時間、輪休、保留體力等著打季後賽爭冠，甚至還可能策略性降低排名以在首輪避開強敵。現在這個附加賽制度迫使你不敢掉到第六名之外，讓球星產生危機意識、進而全力拚鬥的制度，當然是一個好制度。

季後賽 湖人 疫情

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