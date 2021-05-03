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NBA專欄／太陽戰績高掛 保羅值得MVP

陳光立
保羅率領太陽打出佳績為本季NBA最大看點。（路透）
保羅率領太陽打出佳績為本季NBA最大看點。（路透）

自2010年以來，鳳凰城太陽隊就沒進入過季後賽，如今在保羅（Chris Paul）加盟後躍升奪冠熱門，戰績僅次於猶他爵士隊為聯盟次佳，保羅當居首功。TNT體育頻道球評、亦是前太陽隊名將巴克利（Charles Barkley）主張，保羅值得在MVP提名占一席之地。我同意巴克利的觀點，雖然他沒替任何一隊奪冠，卻替效力的任何一支隊伍帶來勝利曙光。

2014年因林書豪的緣故，我幾乎每天泡在洛杉磯史戴波中心採訪。有一回湖人與快艇隊的同城之戰，結束後我去球員親屬席跟林家打招呼，剛好遇到快艇隊的保羅和親友們合照，有趣的是保羅身高1米83個頭不高，合照的粉絲群有人比他更高大。與林繼明先生交談時，兩人不約而同看著眼前的保羅，我說：「近距離看保羅不高大，沒想到場上卻散發巨星氣息。」林繼明回應：「他（保羅）真的很厲害，沒有話說！」那個晚上，我們沒談林書豪，眼睛都看著保羅聊天。

保羅隻手改變球隊的能力有口皆碑，2004-05賽季紐奧良黃蜂隊是18勝64敗，當保羅加入後轉到奧克拉荷馬市，這支球隊變成38勝44敗，足足增加20場勝利，這只是開端。在黃蜂隊第三年，這個球隊單季可拿下56勝，並成為分區龍頭。2010-11賽季，還是爛隊的洛杉磯快艇是32勝50負，第二年卻變成40勝26負，之後每一季都進季後賽，原因當然是保羅，在他擔任後場指揮官打擋拆時，葛瑞芬（Blake Griffin）徹底解放成聯盟巨星，喬丹（DeAndre Jordan）亦晉升為全明星，讓隊友變強是保羅招牌之一。

2016-17賽季的休士頓火箭隊儘管擁有MVP哈登（James Harden），還有傲人的55勝27敗戰績，但保羅入列後的2017-18賽季，這支球隊升級到65勝17敗超級強隊。這能力即便被交易至重建中的雷霆隊一樣受用，蜀中無大將的2020年縮水賽季，雷霆竟打出44勝28敗並列西區第四位，勝率6成11為2015-16年後新高，顯示保羅一人比衛斯特布魯克、喬治（Paul George）和安東尼（Carmelo Anthony）的組合還強。

現為雷霆隊總教練的戴格諾（Mark Daigneault）說：「保羅予我最令人印象深刻之處，是他一手接管比賽的能力。」 這位教練盛讚保羅對每場比賽的準備工作、瞭解程度，不輸給教練團任何一人，很多時候察覺一般人不曾注意的細節。戴格諾表示，每一支將保羅送走的球團包括雷霆隊，很快都會懷念起這位控衛，因為他在場上影響力非常明顯。

幸運的是鳳凰城太陽隊，擁有天賦滿滿的布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）後這幾年戰績不見起色，當保羅一加入後即刻升級。 35歲的他不必一肩扛起大旗，只要在場上策應，就能把隊友的能力最大化。 當其他NBA球星努力刷個人數據之際，保羅靠帶隊贏球創造自我價值，目前觀之相當成功，當你查看他加盟前後的球隊勝場數，就知道他所做的事多麼不可思議。（取材自UDN聯合新聞網）

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