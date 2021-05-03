NBA／雙星復出顛峰對決…字母哥砍49分 力壓杜蘭特42分

杜蘭特（左）、字母哥（右）上演巔峰對決。（路透）

NBA兩大超級巨星2日雙雙復出披掛上陣，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與杜蘭特（Kevin Durant）演出精采對轟戲碼，最終前者攻下49分力壓後者的42分，助公鹿隊以117：114險勝籃網。也讓籃網失去東區龍頭寶座，被76人超越。

杜蘭特前一場因連續出賽選擇輪休，而「字母 哥」安戴托昆波則扭傷腳踝休戰一場，兩人此役歸來都不見生疏，馬上就進入狀況。特別是第二與第三節，杜蘭特合計拿到25分，安戴托昆波更有30分進帳，公鹿也克服首節落後順勢追上。

比賽來到末節益發激烈，安戴托昆波獲米道頓（Khris Middleton）相助，而杜蘭特也得厄文 （Kyrie Irving）力挺，可惜杜蘭特最後關頭手感冷得不是時候，落後3分下，雖有兩次機會追平，但可惜都失手，無法逼進延長賽。

安戴托昆波與杜蘭特本場不但得分數字驚人，命中率同樣耀眼，前者36投21中，後者33投16中。其他球員部分，公鹿隊米道頓拿26分、哈勒戴（Jrue Holiday）繳18分，籃網隊厄文挹注20分，此外公鹿團隊命中率49%也是勝負關鍵。