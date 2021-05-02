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NBA／約柯奇、安比德MVP之爭 重新定義中鋒價值

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約柯奇（左）與安比德兩大中鋒的崛起，衝擊NBA生態。（Getty Images）
約柯奇（左）與安比德兩大中鋒的崛起，衝擊NBA生態。（Getty Images）

回溯到上一個拿下MVP的中鋒已經是1999-00賽季由歐尼爾（Shaquille O'Neal）所拿下。然而今年似乎總算有機會見證，「中鋒」這個曾經被認定逐漸式微的位置，即將再度登頂的畫面。

約柯奇（Nikola Jokic）和安比德（Joel Embiid）是今年拿下聯盟MVP呼聲最高的兩名球員，除了有最基本的戰績支撐，這兩名長人在攻防兩端的宰制力，也成為各隊難以抵禦的致命武器。

約柯奇和安比德本季都打出各自的生涯年，約柯奇本季可繳出平均26.3分11籃板8.7助攻的表現，安比德場均則可貢獻30分11籃板3助攻。若以數據比較約柯奇或許更勝一籌，但安比德的強勢表現，尤其帶領費城占居東區龍頭同樣值得被擁護。

比起傳統球隊幾乎都是由後衛擔綱單一回合進攻的發起點，金塊卻是透過約柯奇來當作半場進攻的組織者。且他大部分的決策都是在短時間完成，無論迅速讓空切者得到輕鬆的出手機會，還是與弧頂持球者相互配合，這名塞爾維亞巨人的半場組織能力毫無疑問是聯盟頂尖。

約柯奇的存在重新定義「中鋒」的價值，他大部分時間其實仍舊從背框角度發動攻勢，讓丹佛在半場進攻時有高把握度。

本季約柯奇在三分線外的接球後出手平均準度達42％，不僅對他而言隨時都是錯位，且還能幫助球隊將空間拉開，去創造出更有效的得分方式。另外，約柯奇在低位時全聯盟能抵擋得住的人屈指可數，因而讓他在進攻端幾乎無往不利。

而與之對比的就是另一個MVP候選人安比德。76人本季防守效率高達107排名聯盟第二，其中安比德作為防守中樞，無非是幫助費城能建立銅牆鐵壁的核心。

安比德不單只有作為護框最後一道防線，他也同樣有能力快執行補防，尤其就身材條件來看，他幾乎在防守端隨時都在錯位，使對手面臨壓力。

本季安比德減少的背框進攻，而是改以更能直視籃框的面框動作提升把握度，以及在傳球時能更穩定降低失誤率。今年76人低位進攻比率全聯盟第一，而平均每回合靠低位拿到1.04分位居第三，安比德的存在自然居功厥偉。

瑞佛斯不僅讓他在進攻上不被侷限，更使76人有更多元的攻擊方式，尤其他握有高比例出手權，仍有56％的有效命中率，完全支撐這個論點。

與約柯奇相比，安比德攻防兩端的表現較為均衡，就得分手段上也比前者更加亮眼。不過約柯奇手段較為多元，同時也是金塊一切系統的根基，安比德則是在體系基礎上的出色球星。

這兩名中鋒的崛起或許會是聯盟下一波風潮改變的源頭，現代長人已經逐漸找到自己的生存方式。不管是約柯奇還是安比德最終拿下獎項，都替未來各隊在建隊上有了新的認知。（取材自UDN聯合新聞網）

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