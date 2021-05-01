柯瑞再寫紀錄 單月96記三分球、13次破30分

柯瑞在4月份打出不可思議的飆分秀，一整個月砍進96記三分球，打破聯盟紀錄。(美聯社)

柯瑞 （Stephen Curry）在今年4月份打出不可思議的飆分秀，單月出賽15場，場均攻下37.3分6.1籃板4.4助攻，投籃命中率52.7%，三分命中率47.6%，罰球命中率90.1%，一整個月砍進96記三分球，一口氣打破聯盟紀錄。

這是柯瑞生涯第2次單月打出至少35分的同時，投籃命中率超過50%且三分命中率超過45%。上一次他有這種表現是在2016年2月，而NBA歷史上還沒有球員有如此表現。

除了驚天動地的三分球表現外，柯瑞在4月份總共有13場比賽至少拿到30分，寫下33歲以上球員歷史最佳紀錄。期間更有連續11場破30分，同樣是33歲以上球員紀錄。

布萊恩（Kobe Bryant）曾有過單月12次破30分表現，出現在2012年12月；而布萊恩在2012年1月也曾10次至少30分。至於馬龍（Karl Malone）和威金斯（Dominique Wilkins）也都有過單月10次的紀錄

除此之外，柯瑞在4月份累積5次至少拿到40分，也超越布萊恩和喬丹 （Michael Jordan），成為33歲後單月40分場次最多的球員。

雖然柯瑞火力驚人，但勇士 戰績還是沒有太大起色，目前名列西區第10名，領先鵜鶘3場勝差。「你知道自己需要這場勝利，知道你需要讓球隊回到正軌，但卻沒有做到，很感覺很艱難。我們必須去修正我們的錯誤。」