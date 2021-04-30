NBA／場上再情緒失控 勒夫與騎士恐緣分已盡

勒夫在場上情緒失控，記者評他與騎士間的合作關係恐緣分已盡。(路透)

勒夫（Kevin Love）日前對暴龍比賽情緒失控，他雖澄清自己怒氣所指對象非隊友而是裁判，且自己已經跟騎士教練與其他球員致歉，主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也強調，不會有後續懲處動作，媒體依然認為雙方合作恐緣分已盡。

《The Athletic》主跑克里夫蘭運動賽事的資深記者洛伊德（Jason Lloyd）就撰文，以「或許該是時候騎士跟勒夫分道揚鑣」為題，他指出儘管這次事件嚴重性不及過往，但勒夫確有過前科，不論是跟總管或前任總教練甚至隊友都有不當反應。

像曾不滿塞克斯頓（Collin Sexton）持球過度，發球時刻意亂砸，且對前任主帥貝萊因（John Beilein）有怨言，以及跟總管奧特曼（Koby Altman）關係也幾度緊張，洛伊德（Jason Lloyd）指出，循葛里芬（Blake Griffin）模式也許對雙方都好。

洛伊德表示，葛里芬跟活塞談妥買斷時，合約還剩約2年7000萬美元，而勒夫眼前則跟騎士間尚餘2年6000萬美元，且巧合是兩人經紀人皆為施瓦茨（Jeff Schwartz），他也代表艾德里奇（LaMarcus Aldridge），顯見對類似分手案例熟悉。

此外，洛伊德也提到，騎士在處理勒夫一事上也要避免落入雙重標準之嫌，因為之前像史密斯（J.R. Smith）休息室丟湯事件就遭禁賽，而近期佐蒙德（Andre Drummond）也傳態度不佳，所以遭到球隊冷凍等待交易，波特 （Kevin Porter Jr.）同樣因頂撞高層而被送走。