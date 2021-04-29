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NBA／保羅當救世主擊沉快艇 太陽相隔11年重返季後賽

記者蔡佳霖／綜合報導
保羅15投10中攻下28分10助攻3籃板3抄截，搭配全隊共6人得分超過兩位數的均衡火力，率太陽擊沉快艇，相隔11年再次重返季後賽。（美聯社）
保羅15投10中攻下28分10助攻3籃板3抄截，搭配全隊共6人得分超過兩位數的均衡火力，率太陽擊沉快艇，相隔11年再次重返季後賽。（美聯社）

自從2010年殺進西區冠軍賽後，太陽從此就再也沒有嚐過季後賽滋味，如今這個看似遙遙無期的盼望，在保羅（Chris Paul）的帶領之下終於實現。

保羅28日15投10中攻下28分10助攻3籃板3抄截，搭配全隊共6人得分超過兩位數的均衡火力，在第四節最後頂住對手反撲壓力，以一波14：6的攻勢重新拉開比分差距，以109：101擊退西區強權快艇。

太陽贏球後，穩住西區第二名席次，與快艇之間拉開2場勝差，還落後爵士1場勝差，保有爭奪聯盟龍頭的機會，同時太陽也確定獲得季後賽門票，相隔11年後總算一償宿願。

根據統計，保羅生涯累積215次至少20分10助攻，追平湯瑪斯，並列史上第五，排在前面的分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、魔術強森（Magic Johnson）、詹姆斯（LeBron James）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。在比賽最後時刻，當保羅站上罰球線時，全場也響起MVP呼聲。

布克（Devin Booker）得到21分6籃板3助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）13分7籃板3抄截2阻攻，佩恩（Cameron Payne）15分，卡明斯基（Frank Kaminsky）13分，克雷格（Torrey Craig）10分6籃板2阻攻，艾頓（Deandre Ayton）5分11籃板2抄截。

快艇陣中少了雷納德（Kawhi Leonard）、伊巴卡（Serge Ibaka）和貝佛利（Patrick Beverley），喬治（Paul George）得到25分10籃板4助攻3抄截，莫里斯（Marcus Morris Sr.）16分，祖巴茲（Ivica Zubac）14分7籃板3助攻，曼恩（Terance Mann）12分6籃板，傑克森（Reggie Jackson）10分4助攻。

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