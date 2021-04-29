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NBA／里拉德2000三分球達標 史上第2快僅次柯瑞

體育新聞組／綜合報導
里拉德（持球者）生涯三分球累積1997顆。（美聯社）
里拉德（持球者）生涯三分球累積1997顆。（美聯社）

拓荒者27日對溜馬比賽前，里拉德（Damian Lillard）生涯三分球累積1997顆，而這場比賽8投4中，使得生涯累積達到2001顆，成為史上第10位三分球突破2000顆大關的球員，西蒙斯（Anfernee Simons）這場比賽三分球10投9中，獨拿27分，不僅創下生涯單場三分球紀錄，加上先前比賽，他更是連進13顆三分球，一舉追平聯盟歷史紀錄。

根據統計，里拉德用了671場比賽達成2000顆三分球里程碑，寫下史上第2快紀錄，使用場次最少的是柯瑞，他僅用了597場。

排在里拉德前面的分別是艾倫（Ray Allen，2973顆）、柯瑞（Stephen Curry，2773顆）、米勒（Reggie Miller，2560顆）、考佛（Kyle Korver，2450顆）、哈登（James Harden，2441顆）、卡特（Vince Carter，2290顆）、泰瑞（Jason Terry，2282顆）、克勞佛（Jamal Crawford，2221顆）、皮爾斯（Paul Pierce，2143顆）。

西蒙斯上半場三分球4投全中，下半場則是6投5中。「當我在下半場投進第一顆三分球後，我就知道這會是一個美好的夜晚。

西蒙斯的這樣紀錄先前達成的分別有米爾頓（Shake Milton）、米爾斯（Terry Mills）和普萊斯（Brent Price）。

另一方面，西蒙斯此戰前9次三分球出手全都命中，成為湯普森（Klay Thompson）之後首位有如此表現的球員。湯普森在2019年1月21日對湖人的比賽中，前10次三分球全都命中。

拓荒者小將西蒙斯跨場次連進13顆三分球，一舉追平聯盟歷史紀錄。（美聯社）
拓荒者小將西蒙斯跨場次連進13顆三分球，一舉追平聯盟歷史紀錄。（美聯社）

柯瑞 湖人

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