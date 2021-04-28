杜蘭特雙十屠暴龍 籃網提前鎖定季後賽

杜蘭特（左）出賽33分鐘，拿下17分、10籃板。（美聯社）

籃網27日客場挑戰暴龍，兩隊交替領先，籃網在末節打出一波22：6的高潮最終以116：103擊敗暴龍迎來三連勝。

籃網在客場擊敗暴龍，戰績42勝20負，東區第一，加上塞爾蒂克27日主場意外輸給14連敗的雷霆，黃蜂也不敵公鹿，籃網成為繼爵士隊之後第二支鎖定季後賽 的球隊。

杜蘭特（Kevin Durant）17分10個籃板，全隊共8人出戰，7人上雙。反觀暴龍最後一節崩盤，勞瑞（Kyle Lowry）出戰37分鐘，14投8中，拿下全場最高24分外加2籃板6助攻，可惜獨木難支，在主場呑下敗仗。

此外，黃蜂主場迎戰公鹿，儘管飽受傷兵所困，依舊全力奮戰，從一度落後19分的情況下，一路追到僅差4分。不過安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）在關鍵時刻合拿11分，幫助球隊仍是以114：104有驚無險贏得勝利；公鹿維持東區第3名席次，至於黃蜂則是排在第8，落後第6名的塞爾蒂克還有1.5場勝差。

而另一支面臨季後賽「保六」壓力的拓荒者，27日作客對戰溜馬，上半場就靠著全面火力，取得11分領先優勢，而第三節更是殺出40：16的猛烈攻勢，一口氣將比分擴大到35分差，也讓第四節比賽幾乎淪為垃圾時間。最終，拓荒者以133：112大勝溜馬，結束近期的5連敗，目前排名西區第7，仍落後獨行俠0.5場勝差。