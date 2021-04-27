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疫起打氣 柯瑞贈簽名球衣給一線護士

體育新聞組／綜合報導
德萊妮與其丈夫。 （美聯社）
德萊妮與其丈夫。 （美聯社）

勇士隊看板球星柯瑞（Stephen Curry）去年透過視訊感謝醫療人員在新冠肺炎疫情期間的辛苦復出，故事有了續集，去年和他視訊的加護病房護士球迷德萊妮（Shelby Delaney），偕同丈夫親自到勇士主場欣賞偶像演出，不但見證柯瑞改寫單月三分球進球紀錄，還獲得偶像簽名球衣，讓她欣喜不已。

德萊妮和丈夫獲得勇士球團所贈的場邊座位，成為勇士26日和國王隊比賽的座上賓；賽後柯瑞特別走向這對夫妻，並脫下戰袍，簽名贈送給這對球迷。

柯瑞將戰袍簽名贈送給德萊妮這對球迷。（美聯社）
柯瑞將戰袍簽名贈送給德萊妮這對球迷。（美聯社）

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，球團用實質方式向疫情期間付出的人員致意，是非常棒的方式，「我認為這是球團在社區中最重要的角色之一，去和值得致敬的人致意，所以這是很棒的事情，尤其我們有許多球迷在疫情期間站在第一線。」

德萊妮是死忠的勇士球迷，她穿著柯瑞球衣上班、寫下柯瑞座右銘「我無所不能（I can do all things）」，並上傳一張照片到社群軟體，這張照片透過網路很快散播出去，柯瑞本人也親自回應，去年他透過視訊和德萊妮和她的同事們致意，感謝醫護人員無私奉獻。

今天德萊妮穿上相同球衣來到球場，她賽前受訪提到，能和柯瑞交談一直是她的夢想，「很感謝他，因為他對我生活有很大影響，幫助了我」。她提到，柯瑞的生活方式充滿喜樂，完全啟發自己，「當我20出頭開始當護士就看他打球，那是段很不容易的日子，又是在加護病房，我總是覺得『我做不到』，所以他帶領我和我的家人度過這段時光」。

德萊妮還提到，去年柯瑞的視訊電話，不但對醫護人員的精神層面是很大鼓舞，也讓醫療體系獲得許多實質幫助，團隊得到許多贊助，像是捐款和口罩、食物等，還可以分享資源給更多需要幫助的人，「每個人都感受到愛和感謝，因為不只是加護病房的護士，每個人都同一陣線」。

柯瑞 勇士 疫情

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