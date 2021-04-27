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湖人戴維斯復出首勝 拿魔術開刀

體育新聞組／綜合報導
戴維斯出賽31分鐘，拿下18分、8籃板、3助攻。(路透)
戴維斯出賽31分鐘，拿下18分、8籃板、3助攻。(路透)

湖人隊明星球員戴維斯（Anthony Davis）因阿基里斯腱傷勢導致連續缺賽30場，湖人在他回歸前2場都敗給獨行俠，復出首勝還在等；27日遇上東區弱旅魔術，紫金軍團把握機會，以114：103費了一番功夫終在戴維斯歸隊後開胡。

來源：YouTube

湖人此役雖有強勢開局，但很快就被魔術第2節爆發，連本帶利討回去，雙方打完前3節僅1分差。不過湖人靠施羅德（Dennis Schroder）末節挺身，獨攬13分，且團隊及時三分雨相助，這才擺脫了韌性十足的魔術，終止3連敗低潮。

衛冕軍本場展現整體戰力，施羅德繳21分、10助攻，戴維斯添18分、8籃板，且有15投8中命中率，哈瑞爾（Montrezl Harrell）也獲18分，佐蒙德（Andre Drummond）挹注13分、10籃板；魔術方面以歐契奇（Chuma Okeke）得18分為佳。

老鷹只進4記三分 不敵活塞

此外，前場對公鹿上演末節三分煙火秀取勝的老鷹，27日連續出賽時顯得氣力不濟，外線砲火失靈，三分命中率下滑到僅14.8%，終場就以86：100不敵活塞。

老鷹此役全場只投進4記三分球，低迷火力讓活塞首節之後就一路輕鬆領先到收下勝利，替補也得到不少發揮機會，板凳得分更是以44比22巨大差距壓過老鷹。

替補F.傑克森（Frank Jackson）拿下18分，與葛蘭特（Jerami Grant）並列活塞最高分，同樣板凳出發的迪亞洛（Hamidou Diallo）也添14分，全隊發揮平均。

老鷹方面，卡佩拉（Clint Capela）收12分、15籃板雙十，而楊恩（Trae Young）續缺陣下，且威廉斯（Lou Williams）輪休，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）獲17分，但僅19投7中。

湖人 威廉

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