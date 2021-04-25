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NBA／為何頻請假？厄文：為我的神「阿拉」 遵照祂指引

編譯中心 / 綜合報導
布魯克林籃網球星厄文總算告訴了外界他屢次因「個人因素」請假的原因。 取材自推特Ball Town
布魯克林籃網球星厄文總算告訴了外界他屢次因「個人因素」請假的原因。 取材自推特Ball Town

布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）在24日總算告訴了外界他屢次因「個人因素」請假的原因，他在賽後記者會表示：「我只是為我的神『阿拉』，奉獻我該做的。」

厄文表示：「我和許多穆斯林兄弟姊妹一同度過賴買丹月（齋戒月），我話只能說到這，我只是為我的神『阿拉』，奉獻我該做的，以及遵照祂的指引」、「如果你們稍微了解穆斯林就會知道，禁食是必要的。」

過去厄文就常在推特發表宗教有關的宣言，本月12日時就曾寫上：「讚美阿拉，我祈求這個世界最終會從內部淨化自己，上帝已經看夠了這些惡魔讓人類困惑與分裂，這些洗腦與灌輸該迎向終結了。」而今年4月正逢伊斯蘭教的齋戒月，約於4月13日至5月12日，日出至日落期間都不允許進食和飲水。

然而，儘管是宗教信仰因素也難以替厄文頻頻請假的事實辯護，ESPN球評史密斯（Stephen A Smith）就公開批評：「施羅德（Dennis Schroder）與諾基奇（Jusuf Nurkic）也是穆斯林，他們也是如期上場，而且根據齋戒月來看，厄文也只有4月13日對戰灰狼那天還算情有可原，其他的日子還是無故缺陣，說到底還是他本人的問題。」

厄文 布魯克林 推特

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