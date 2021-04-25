NBA／「三劍客」合力屠暴龍 尼克睽違9年9連勝

尼克藍道(持球者)一人包下31分10個籃板，率隊友打退作客的暴龍，尼克拿下9連勝。(美聯社)

尼克24日在主場對戰暴龍，藍道（Julius Randle）得了31分10個籃板，巴瑞特（RJ Barrett）25分12個籃板，布拉克（Reggie Bullock）16分，完全不給客人好待遇，尼克以120比103拿下9連勝，是9年來最長的連勝。

影音來源：YouTube

尼克上一次有這麼長的連勝是在2012-13賽季，那一年，也是尼克最後一次打季後賽 ，當時是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）率隊，他們打進了東區季後賽。

9年後再次取得這麼長的連勝，尼克變成東部總年薪最低的球隊，而且球隊中沒有一個巨星，僅由由藍道帶領一支平民球隊拚戰。

藍道連續兩場得分30+、籃板10+，也這是自安東尼後第一人。賽後尼克主帥將他比作當年來自牙買加的前7呎中鋒尤恩（Patrick Ewing）。

暴龍這一戰有三人上了20分，范佛利特（Fred VanVleet）27分11次助攻，阿努諾比（OG Anunoby ）27分，席亞康（Pascal Siakam）26分，柏曲（Khem Birch）8分7個籃板，可惜在最後一節崩盤。

另一戰公鹿主場以132-94大勝76人，拿下二連勝。

「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）得了24分、14個籃板和7次助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）12分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）11分，洛培茲（Brook Lopez）5分，另外四名替補上雙，全隊投中18個三分球，而76人只投中7個。

76人中鋒安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）雙雙缺陣，防線崩潰，最後一節丟了46分，下半場共丟82分。小柯瑞 （Seth Curry）拿下13分，是先發中唯一上雙。