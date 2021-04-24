NBA／復出拿4分 湖人戴維斯：還在找感覺

戴維斯歸隊，但只得了4分。（美聯社）

因傷缺陣67天、30場比賽後，湖人 隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在23日與獨行俠隊之戰傷癒復出，不過在出賽時間受到限制的情況下，僅登場17分鐘拿下4分、4籃板，湖人終場以115：110吞2連敗。

從2月中就因為小腿與阿基里斯腱傷勢未出賽的戴維斯，此役以湖人先發前鋒身分復出，賽前總教練佛蓋爾（Frank Vogel）就預告他將只會在上半場出賽，而開賽後戴維斯也還在尋找比賽感覺，前5次出手都彈框而出，直到首節剩下4分51秒後才靠著中距離跳投得分。

對於相隔2個多月總算回到球場，戴維斯透露已將傷勢完全拋諸腦後，專注力都放在球場上，「我今晚一次都沒有想起過（傷痛），我現在只想上場，如果你還在想著這些問題，只會限制你自己的表現，能回到球場已經讓我相當興奮，這才是我該做的。」

「我感覺不錯，身體狀況比預期還要好。雖然我失手了不少球，但在場上的感覺還是很好。」戴維斯說。對於自己的上場時間限制，戴維斯則說道：「在下半場只能作壁上觀還是蠻難受的，當然，我也能理解教練的安排。」

儘管戴維斯歸隊首戰未能拿下勝利，但首度與他聯手的佐蒙德（Andre Drummond）也直言，戴維斯的歸隊讓他省力不少，「和他一起上場能讓我騰出更多精力去做我擅長的事情，那就是抓籃板。」

佛蓋爾）表示，能夠看到他重新穿上球衣，真的很高興，我們都很興奮可以看到他回歸。「戴維斯能在攻防兩端影響比賽，尤其是他在防守端真的太有主宰力。當他擺脫傷病困擾時，他就是全聯盟最強的防守球員之一。」

佛蓋爾也透露，將會根據戴維斯的身體狀況來決定是否增加他下一場比賽的出賽時間。

另一方面，這場比賽是佐蒙德加入湖人以來首度與戴維斯搭檔，兩大長人的集結也帶給球隊為來無限想像空間。

佐蒙德說：「與戴維斯並肩作戰的感覺很不可思議，彷彿回到當初年少時一同代表國家隊出征的時光。等到我們之間完成磨合，球隊的防守將會變得更加可怕。」

戴維斯和佐蒙德曾在2014年一同代表美國 隊出征世界盃 ，並攜手奪下金牌。

雖然湖人近期在傷兵的困擾下，戰績敗多勝少，但戴維斯對於球隊奪冠前景依然十分樂觀。「我們都很清楚，一旦我們全員都保持健康，球隊將難以被擊敗。」