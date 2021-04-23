NBA／英格倫搭檔威廉森破魔術 字母哥打臉安比德輾76人

英格倫（中）搭檔威廉森，率鵜鶘大破魔術。（路透）

鵜鶘22日作客奧蘭多發揮強大攻擊火力，上半場在威廉 森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）合砍39分的帶領下，取得74：52的大幅領先；而進入第三節，鵜鶘進攻更加威猛，一度拉開到42分差，最終以135：100大破魔術。

影音來源：youtube

鵜鶘結束近期的4連敗，單場135分也追平球隊賽季單場得分次高。至於魔術苦吞4連敗，在最近11場比賽中輸掉10場。

由於雙方比分差距過大，因此鵜鶘球員輪番上陣，無人上場時間超過30分鐘。英格倫17投10中拿下29分6助攻3籃板，威廉森12投9中得到23分7籃板。根據統計，威廉森和英格倫本季已經35次同場至少各拿到20分，是全聯盟次數最多的雙人搭檔。

鮑爾 （Lonzo Ball）6分12助攻4籃板，布萊德索（Eric Bledsoe）15分。亞當斯拿到12分9籃板，不過他在比賽中因左腳踝痠痛提前退場；替補厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）表現優異，獲得18分12籃板，得分創賽季新高。

22日例行賽還有塞爾蒂克主場迎戰近期7戰6勝的太陽，終場以99：86拿下勝利。華克（Kemba Walker）拿下全場最高32分，外加4籃板4助攻。

而才誇口自己該當本季年度MVP的76人中鋒安比德（Joel Embiid），22日的比賽也遭公鹿「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）打臉，「字母哥」拿下27分、16籃板及6助攻，完全輾壓過安比德24分、3籃板及3助攻，公鹿也以124：117解決76人；贏得這場東區大戰後，位居東區第3的公鹿，縮小跟東區龍頭76人之間勝差到2.5。