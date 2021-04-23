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NBA／兜售鮑爾先簽後換？鵜鶘不預設立場

體育新聞組╱綜合報導
鵜鶘可能同意鮑爾先簽後換。（路透）
鵜鶘可能同意鮑爾先簽後換。（路透）

在上月交易大限前兜售「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），鵜鶘隊曾經評估許多問題。

比如說，會有多少回報？在本賽季結束前他能為紐奧良提供多少協助？在今年夏天成為受限自由球員時留下他需要多少錢？在2022年成為不受限自由球員前，他有多大可能接受合格報價以獲得不得交易條款？

最重要的是：今年夏天若先簽後換（sign-and-trade）交易鮑爾，值不值得？

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）和羅培茲（Andrew Lopez）指出，據傳鮑爾在上月交易截止日期前與幾支球隊討論了交易可能，其中洛杉磯快艇隊、芝加哥公牛隊、丹佛金塊隊和亞特蘭大老鷹隊都表達了興趣。但有些球隊放棄談判，他們相信鮑爾可以在休賽期以受限自由球員的身分進行先簽後換。

也許這些球隊想錯了。它們不必然知道鵜鶘正在盤算什麼。

但這是各隊在交易大限前絕對可以想到的事情。一些上月無法交易鮑爾的球隊甚至可能搶先提出先簽後換的要約，以讓鵜鶘隊暫時延後鮑爾的交易。

因為鮑爾即將成為受限自由球員，所以先簽後換交易是另一支球隊確保獲得鮑爾的唯一途徑。如果有人提供報價，鵜鶘可能會同意。

當然，鵜鶘隊也可以留下鮑爾。他的表現很好，與威廉森（Zion Williamson）配合無間，尤其是當威廉森打得更像是控球後衛時。

鮑爾 威廉 亞特蘭大

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