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NBA／連續11場30分紀錄中斷 柯瑞：它總會結束

記者劉肇育／綜合報導
柯瑞連續得分30分以上場次中斷在11場。（路透）
柯瑞連續得分30分以上場次中斷在11場。（路透）

在連續11場比賽拿下至少30分後，金州勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在21日出戰華盛頓巫師的比賽中，全場三分球出手14次僅命中2球、進帳18分，而勇士也以114：118不敵巫師。

進入4月份後手感火燙的柯瑞，已寫下連續11場比賽得分在30分以上的紀錄，其中近5場比賽更是火力全開投進了46顆三分球，有4場比賽得分在40分以上，刷新不少聯盟紀錄。

不過在21日出戰巫師的比賽中柯瑞手感急凍， 全場出手25次僅命中7球，也僅獲得2次罰球機會，拿下18分創下個人本月新低，在柯瑞命中率不佳的情況下，巫師也在第四節吹起反攻號角，以4分差距擊敗勇士。

儘管連續得分30分以上場次中斷在11場，但柯瑞也強調為前段時間的表現感到自豪，「這是一次不錯的成績，也是以前從未做過的，它總會在某個時刻結束。現在是另外一個開始，能夠在歷史留名，真的是一件很特別的事情。」

巫師在21日比賽中輪番派遣不同球員盯防柯瑞，迫使勇士不斷為柯瑞掩護製造投籃機會，總教練柯爾說：「巫師21日的防守表現不錯，他們迫使柯瑞無法順利拿球，不過這些都不是柯瑞過去不曾遇過的狀況，但今晚我們卻沒有打出好表現。」

而巫師總教練布魯克斯（Scott Brooks）在談到球隊對於柯瑞的防守時說：「我認為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的防守並沒有得到大家足夠的尊重，21日很大程度上要歸功於他的防守表現。」  

柯瑞 勇士

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