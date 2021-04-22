NBA／林書豪讚「柯神」：他改變了籃球

金州勇士當家球星柯瑞。（Getty Images）

金州勇士 隊一哥柯瑞 （Stephen Curry） 近況好到一個不行，除了連續10場拿下30分，近5戰更是砍進46記三分球，如此火燙表現吸引各家媒體目光，就連林書豪 等一線球星也不禁發文讚嘆。

柯瑞進入4月後手感銳不可擋，近4場比賽有3場三分球雙位數，上一場面對76人出手17次命中11球，近10場比賽命中72顆三分球、近5戰46顆皆是聯盟紀錄；他在這場比賽後，也超越巫師比爾（Bradley Beal），賽季平均31.4分暫居聯盟得分王。

Steph really changed the game FOREVER #trailblazer #oneofakind — Jeremy Lin (@JLin7) April 20, 2021

4月10場比賽，柯瑞寫下平均39.9分、6.6籃板、4.3助攻的誇張數據，一舉一動成為各界焦點，林書豪也在推特上寫道：「Steph真的永遠改變了籃球。」並在標籤中稱其是獨一無二的拓荒者。

長期霸占聯盟得分王位置的比爾（Bradley Beal），在近期因傷飆分狀態下滑，以及柯瑞（Stephen Curry）鬼神般的火力大爆發，終於把寶座拱手讓出，目前以場均31.1分落後柯瑞的31.4分。

儘管暫時退出得分王第一寶座，但比爾並不以為意，他表示：「我上場打球不是為了爭奪得分王這樣的頭銜，我不需要每場狂砍40分、50分來幫助球隊取勝。」

但如果真的能有機會爭取得分王呢？比爾坦言自己肯定會想拿到這個榮譽，「但我不會帶著這樣的心態去打每場比賽。」比爾說。