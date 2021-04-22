夜店遭群毆 火箭布朗臉受傷

布朗遭攻擊，據傳情況一度危急。（路透）

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）和艾可（Kelly Iko）報導，休士頓 火箭隊後衛布朗（Sterling Brown）19日在邁阿密遭到人身襲擊，讓該隊擔心他恐有生命危險。

火箭隊20日發表聲明證實，布朗有面部撕裂傷，但聲稱可望完全康復。

查拉尼亞在21日的報導中提供了有關在邁阿密意外發生時的一些可怕細節：「許多球員和教練擔心布朗的健康，懷疑他可能處於危急狀態。」「當布朗被送進急診室時，地板上到處都是鮮血。消息人士表示，布朗因面部受傷需要多次縫合，並接受了幾項醫療測試。他在19日傍晚出院。」

根據報導，布朗和其他一些隊友19日當晚前往名為Booby Trap的脫衣俱樂部。在離開俱樂部時上錯一輛廂型車，並與車上的人出現激烈的言語爭執，導致這些人群毆布朗。

報告指出，布朗的Priority Sports經紀人正與私人調查員和邁阿密警方合作調查這起事件。26歲的布朗還沒有歸隊時間表，他最近幾周因左膝痠痛掛免戰牌。

6呎5吋的後衛布朗是本賽季休士頓最出色的外線防守和射手之一。平均登場24.1分鐘，場均8.2分，三分球命中率42.3%，還拿下4.4個籃板。