33歲一條龍！ 柯瑞神數據 超越布萊恩

柯瑞連11場得分在30分以上，超越布萊恩的10場。（美聯社）

近況火熱的金州勇士 「咖哩小子」柯瑞 （Stephen Curry），在連續10場得分超過30分後，19日與費城76人之戰再度火力全開，單場命中10顆三分球、拿下49分，不僅幫助勇士以107：96獲勝，他也超越已逝湖人球星布萊恩，成為聯盟史上33歲以上連續得分30分以上場次最多的球員。

柯瑞進入4月後手感銳不可擋，近4場比賽有3場三分球雙位數，19日面對76人出手17次命中11球，近10場比賽命中72顆三分球、近5戰46顆皆是聯盟紀錄；他在這場比賽後，也超越巫師比爾，賽季平均31.4分暫居聯盟得分王。

4月份10場比賽，柯瑞寫下平均39.9分、6.6籃板、4.3助攻的誇張數據，一舉一動成為各界焦點，不過他強調這種壓力並未讓他失去在場上尋找樂趣的動力，「從上周打破張伯倫（隊史得分王）紀錄後，大家就持續在關注我，不會給自己太大壓力，保持侵略、順其自然，光是能上場打球就感到興奮。」

柯瑞連11場得分在30分以上，超越布萊恩的10場，成33歲以上首位達成此紀錄的球員，連76人主場球迷都用MVP歡呼，勇士總教練柯爾說：「彷彿看到布萊恩生涯早期的瘋狂表現，喬丹 也曾如此瘋狂，但歷史上鮮少有人能像柯瑞這樣打球。」

勇士中鋒魯尼更直言，柯瑞本季的瘋狂表現，已經超越兩度拿下年度MVP時的演出，「我以為不會有比當年更好的表現了，因為那已是顛峰之作，但與今年相比可能會黯然失色，這已是另外一個全新的水平。」