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布萊恩遺孀未和NIKE續約 Kobe鞋成絕響

體育新聞組／綜合報導
Nike Kobe VII System Supreme鞋款。圖／Nike提供
Nike Kobe VII System Supreme鞋款。圖／Nike提供

NBA洛杉磯湖人已故球星布萊恩（Kobe Bryant）與NIKE的5年合約今年4月13日到期，他的遺孀凡妮莎透過聲明表示，沒有與廠商完成續約，意味著已經發售11代的Kobe鞋將成絕響。

布萊恩在2016年4月13日退休最後一戰猛轟60分，之後他就與NIKE完成5年續約，去年他因搭乘直升機發生意外，同機的二女兒Gigi（Gianna）一併身亡。

布萊恩自2003年加入NIKE後，他的專屬球鞋就一直深受球迷喜愛，而根據ESPN報導，Kobe款式的球鞋一向不出兒童版，也讓很多球迷感到沮喪。

而消息來源也透露，在議約時NIKE並未提出類似喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）的終身合約，或許這也是布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）不願續約的導火線之一。

可預期的是，未來所有Kobe系列的相關產品，包括球鞋、衣服都將停止販售，而凡妮莎也向ESPN證實，布萊恩的遺產當中包括曼巴（Mamba）圖騰的使用權，而在各代他專屬球鞋的鞋舌上類似三角形Logo，則是和NIKE共同擁有。

喬丹 退休 洛杉磯

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