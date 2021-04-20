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NBA／皮朋33歲長子去世 心碎貼合照追憶

體育新聞組／綜合報導
皮朋（左）與大兒子安東（右）。（取材自Instagram）
皮朋（左）與大兒子安東（右）。（取材自Instagram）

NBA芝加哥公牛傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）19日在Instagram上發文表示，他現年33歲的大兒子安東（Antron Pippen）去世。皮朋貼也附上多張父子合照，並提到大兒子長期患有慢性氣喘，但未說明確切死因。

皮朋在貼文寫道：「我非常傷心地跟大家說，我昨天告別了長子安東，我們兩人都熱愛籃球，也無數次地談論過球賽。他有慢性氣喘，如果他沒有這個病，我相信他能夠打進NBA。不過，他從來沒有因此放棄過，總是保持正面積極的態度且非常努力，我為是他的父親感到驕傲」。

安東曾在大學時打過籃球，但後來因為健康因素終止球員生涯，改從事機械工作。

皮朋與大兒子安東小時候的合影。（取材自Instagram）
皮朋與大兒子安東小時候的合影。（取材自Instagram）

安東是皮朋和前妻凱倫（Karen McCollum）的孩子，也是皮朋七個孩子中的長子。皮朋也請大家為凱倫和安東的家人祈禱，「一顆善良的心和美麗的靈魂走得太早了。我愛你，兒子請你安息，直到我們下次相遇」。

安東出生那一年，皮朋剛進NBA，三年後皮朋與凱倫離婚。而皮朋與第二任妻子、實境秀女星拉莎（Larsa Younan）所生的兒子小皮朋（Scotty Pippen Jr.）也熱愛籃球，曾是范德比大學（Vanderbilt University）校隊主力控衛，現年21歲的他日前宣布將參加2021年的NBA選秀，被視為最有機會繼承父親衣缽的孩子。

NBA 芝加哥

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