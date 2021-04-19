NBA／杜蘭特打4分鐘又傷 阿德巴約絕殺籃網

阿德巴約（前）在平手僵局投進關鍵跳投絕殺籃網。（路透）

熱火低迷近況讓老大哥巴特勒（Jimmy Butler）直搖頭，更說重話批評球隊打得軟弱，且點名阿德巴約（Bam Adebayo）該強硬起來。18日在巴特勒掛傷號下，阿德巴約奮起回應，飆進致勝絕殺跳投，率隊以109比107扯破籃網。

來源：聯合影音網

不只熱火本身受到主力傷情影響，籃網此役也在開賽僅3分鐘就遇狀況，杜蘭特（Kevin Durant）切入時左大腿遭對手意外頂傷，退場未再回歸。而在雙方都戰力折損情況下，賽況還是顯得異常激烈，一路廝殺到最後倒數階段都勝負難料。

阿德巴約最後階段頂替巴特勒一哥責任，帶起8：2攻勢追平比賽，後來在厄文 （Kyrie Irving）三分不中後，熱火掌握最後一擊機會，交由阿德巴約操刀，他不慌不忙地靜待時間快終了，才發動攻勢，突破後急停後撤跳投得手，終結比賽。

阿德巴約此役進帳21分、15籃板，德拉基奇（Goran Dragic）繳18分、8籃板與7助攻，納恩（Kendrick Nunn）挹注17分；籃網方面，厄文獲20分、9助攻，沙米特（Landry Shamet）替補出發，貢獻30分且包含7記三分球，表現搶眼。