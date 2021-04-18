NBA／輸吊車尾…巴特勒批熱火太軟 要阿德巴約「霸凌」

身為熱火陣中老大哥，巴特勒（左）直言全隊打球太過軟弱。（路透）

去年殺進總決賽的邁阿密熱火近期表現不佳，過去16場比賽輸了10場，還敗給吊車尾的灰狼。這讓熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）相當不滿，稱全隊相當「軟弱」。

巴特勒認為最近欠佳的表現，對自我感覺良好的熱火是一大警訊。他說：「我們覺得自己很強，卻被現實狠狠打擊。很高興最近的慘況發生在我們身上，如果不及時修正，那將繼續發生。這現在太常發生，讓我們感受不到挫折，甚至不足為奇了。」

「我們打得太軟弱了。」巴特勒說，「甚至害怕肢體接觸，太軟了。」他也指出簽下5年1億6300萬延長合約的明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）必須打出更加強勢的「霸凌 籃球」。

他表示：「我要他積極攻擊籃框，沒人擋得助他。他不是能在對手臉上灌籃，就是要到犯規，我也樂見他在中距離出手，但現在他太讓對手予取予求，霸凌才是我要的。」阿德巴約也表示：「先把防守做好，這是最基本的要求，接著進攻就會跟著到位。」

熱火本季狀況起伏較大，開季因新冠肺炎影響，多名主力缺陣打出7勝14敗，與上季闖進總冠軍賽 的氣勢相去甚遠，但隨後又打出一波15勝4敗。熱火本季若讓對手得到109分以上，戰績為4勝20敗；壓在108分以下則是24勝8敗。

截至17日晚，熱火28勝28敗排在東區第七，距第七的紐約 尼克有1.5場勝差，18日將在主場迎戰布魯克林籃網，試圖中止三連敗。