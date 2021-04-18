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NBA／佐蒙德加班拿27分 湖人擒殘陣爵士

體育新聞組／綜合報導
佐蒙德（左）領軍多點開花的湖人在延長賽擊敗爵士。（路透）
佐蒙德（左）領軍多點開花的湖人在延長賽擊敗爵士。（路透）

爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）前役踝傷退場，加上戈貝爾（Rudy Gobert）與康利（Mike Conley）都輪休，爵士17日與少了雙星的湖人相比，人手捉襟見肘程度過猶不及，最終歷經延長也以115：127不敵對手，西區龍頭之位告急。

來源：聯合影音網

佐蒙德（Andre Drummond）本場復出一掃低迷近況，豪取全隊最高27分外加8籃板，不過施羅德（Dennis Schroder）不遑多讓，末節關鍵時刻追平上籃得手，把比賽逼進延長，這2人加上凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）更在延長接管戰局。

湖人延長5分鐘就砍17分，其中11分都由凱威爾波普與佐蒙德包辦，反觀爵士只拿5分，完全招架不住。凱威爾波普與施羅德各攻25分，在湖人居次，後者另有8助攻與6籃板貢獻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）則進帳13分、6助攻與6籃板。

爵士方面，克拉克森（Jordan Clarkson）先發，得到27分居首，英格斯（Joe Ingles）添20分、14助攻，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）更罕見出賽32分鐘且獲20分。而爵士輸球後跟西區老二太陽僅剩1場勝差，要守護龍頭寶座越來越不容易。

此外，米契爾的傷勢判斷是下部踝傷，存在著非重傷的樂觀看法，MRI檢查確實無結構損傷，但缺席數場比賽仍不可免。

湖人

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