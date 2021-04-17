退役球員老闆又多一人 韋德成為爵士股東

韋德也成為職業球隊老闆之一。（路透）

爵士隊16日宣布，13次入選全明星賽和3屆NBA冠軍的韋德（Dwyane Wade）將加入猶他爵士隊的股東行列，但交易條款未披露。

韋德將加入以科技業者Qualtrics創始人史密斯（Ryan Smith）及其妻子阿什利（Ashley）為首的業主行列。這對夫婦於2020年底獲得猶他爵士隊的多數股權。

韋德繼希爾（Grant Hill）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、喬丹 （MIchael Jordan）和魔術強森（Magic Johnson）後，成為最新一位持有球隊股權的退役球員。

爵士隊發表聲明表示，「在史密斯收購猶他爵士隊後不久，就已和韋德開始談論加入猶他爵士隊股東行列和合資企業之一的史密斯娛樂集團（SEG）。」

韋德也發表聲明說：「從芝加哥南部的一個孩子開始，這種夥伴關係就超越了我打籃球最瘋狂的夢想，希望能夠藉此激發新一代的夢想家。」

此外韋德也表示：「我對熱火以及熱火球迷的愛不會改變，成為爵士股東只是我人生的下一個階段，作為一個投資 者和商人，對我來說是個成長的機會。」

本周稍早，MLB前洋基 隊明星「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前電子商務CEO洛爾（Marc Lore）攜手，以15億元價格收購明尼蘇達灰狼隊。