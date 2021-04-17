爵士宰溜馬 折損大將米契爾

米契爾（中）被攙扶出場。（路透）

猶他爵士後衛米契爾（Donovan Mitchell）在與印第安那溜馬隊的比賽中因右腳踝扭傷而被扶出場外，未再上場。

但爵士隊終場仍以119：111拿下勝利，歸功於第4節大幅反撲奏效，壓制溜馬的命中率僅有28.6%，並趁勢拉開比分。目前在西區戰績仍以41勝14負微幅超車太陽隊，位居首位。

米契爾第3節還有8分18秒時在溜馬板凳區附近跳起試圖阻擋桑姆納（Edmond Sumner）的高傳球，但落地時摔倒，並立即痛苦地握住右腳踝。溜馬工作人員上前協助，但隨即發現他無法自行站立，之後在爵士隊友攙扶下一拐一拐地退場。

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根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將於16日晚上進行核磁共振（MRI）檢查，而初步在球場拍攝的X光片顯示是陰性的，傷勢「初步樂觀」。

截至16日比賽前，這位兩屆全明星球員近日表現高水準，在過去4場比賽中平均得到40.5分。他在16日退場前上陣21分鐘拿下22分、4籃板和2助攻。

康利（Mike Conley）賽後表示：「他看起來精神不錯，不過對於受傷他仍是感到沮喪。他是很棒的隊友，他還是跟我們開開玩笑。」康利也透露自己有建議米契爾，對於傷勢要保持耐心，不要著急。

至於戈貝爾（Rudy Gobert）則說：「我在休息室看到他，他精神看起來很好，希望他能夠快點復出。」