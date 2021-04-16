NBA／布萊恩入名人堂 喬丹當引介人

喬丹將擔任布萊恩的籃球名人堂引介人。（路透）

籃球名人堂（The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）15日宣布將於5月15日在Mohegan Sun Arena舉行的入列儀式中，表揚2020屆名人堂成員的引介人（presenter）；預計包括所有引介人在內、有超過50位名人堂成員將出席頒獎典禮。

2020年籃球名人堂成員被要求選擇現有名人堂成員陪同，並向大家引介。這項選擇權只能由將入列的名人堂成員或其身後家人決定。

2020年入列者包括FIBA高管鮑曼（Patrick Baumann）、18屆NBA 全明星和5屆NBA冠軍布萊恩（Kobe Bryant）、10屆WNBA全明星和4屆奧運 會金牌得主卡欽斯（Tamika Catchings）、15屆NBA全-明星和3屆NBA總決賽MVP鄧肯（Tim Duncan）、15屆NBA全明星和9次NBA最佳防守一隊成員賈奈特（Kevin Garnett）、3屆NCAA全國冠軍教練穆基（Baylor Kim Mulkey）、5次二級賽事年度最佳教練史蒂文斯（Barbara Stevens）、4屆年度最佳大學教練薩頓（Eddie Sutton）和2次獲得NBA冠軍的教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）。

最受矚目的已逝球星布萊特將由喬丹 （Michael Jordan）引介，喬丹也將為穆基擔任引介人。前馬刺傳奇中鋒「海軍上將」羅賓森（David Robinson）將引介鄧肯；賈奈特則由前活塞隊「壞孩子軍團」之首湯瑪斯（Isiah Thomas）引介。