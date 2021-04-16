NBA／剛加入籃網幾天…艾德里奇心律不整 意外退役

艾德里奇意外宣布退役。（Getty Images）

剛加入布魯克林籃網隊的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）10日與湖人的比賽中出現心律不整現象，他決定優先考慮自己的健康狀況而非職業生涯，15日宣布從NBA 退役。

艾德里奇發表聲明表示，他告訴籃網這個問題，球隊11日馬上將他送去看醫生。艾德里奇說他現在好多了，但指這種情況是「經歷過最可怕的事情之一」。

35歲的艾德里奇說10日比賽中他感到心跳不規則，並且當晚稍後「變得更糟」。他在第二天早上將這個問題告知球隊，並被送往醫院進行檢查。即使感到自己正在好轉，他仍然決定退出NBA，他說：「10年來我一直把籃球放在第一位，現在該是把健康和家庭放在首位的時候了。」

艾德里奇感謝波特 蘭拓荒者隊「為一個德州瘦弱的孩子提供了機會」。在2006年NBA選秀大會上，他剛被芝加哥公牛隊以第二順位選中後立即被交易至拓荒者隊。

在2015-16賽季加盟聖安東尼奧馬刺 隊前，艾德里奇在波特蘭度過9個賽季。之後他一直留在馬刺隊，直到3月球隊將他買斷；幾天後與籃網隊簽約。他在該隊打了5場比賽，平均每場得到12.8分和4.8個籃板。

籃網隊15日也發表聲明表示，球隊「全力支持」艾德里奇退役的決定，並感謝他對球隊的貢獻，並說艾德里奇在退役之前諮詢了「眾多醫學專家」，祝福艾德里奇和他的家人「能繼續保持健康和幸福」。

艾德里奇在NBA的15年職涯中平均每場得到19.4分和8.2個籃板。曾入選7次全明星隊，並5次入選最佳陣容。

艾爾德里奇出於渴望獲得總冠軍的願望而與籃網簽約。如果籃網隊本季稱冠，他仍然會獲頒冠軍戒指。