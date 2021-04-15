NBA／失去平衡也能進球？唐西奇秀「神奇絕殺」三分

唐西奇（中舉手者）最後一擊在身體失去平衡的情況下轟進壓哨絕殺三分球。（美聯社）

獨行俠14日對灰熊的比賽，上半場僅拿4分的唐西奇（Luka Doncic），在下半場大復活轟進25分，更重要的是，他在第四節最後一擊身體失去平衡的情況下轟進壓哨絕殺三分球，帶領獨行俠奇蹟般地以114：113逆轉灰熊，

這場比賽對雙方格外重要，獨行俠驚險逆轉勝之後，除了穩住第7名席次，和灰熊的勝差拉開到2.5場，同時和第6名的拓荒者之間差距也縮小到1場。

來源：聯合影音網

唐西奇20投10中拿到29分9助攻5籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）21分6籃板；鮑威爾（Dwight Powell）12分8籃板，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）11分，布朗森（Jalen Brunson）8分8籃板9助攻。

雖然唐西奇上半場狀態低迷，但隊友的適時發揮，反而團隊命中率還比灰熊出賽，前兩節結束以57：60分落後。經過中場休息後，唐西奇重新找回準星，第三節獨拿14分，但球隊仍是處於6分落後的局面。

灰熊維持這樣的領先優勢，一路持續到第四節剩下4分37秒，唐西奇投進三分球帶動球隊的反撲，在最後時刻追到僅差2分。此時艾倫（Grayson Allen）關鍵兩罰失手，只剩下1.8秒時間可用的獨行俠，暫停過後把球交給唐西奇。

在對手夾擊下，唐西奇只能屈著身體近乎45度前傾硬是把球投出，沒想到球畫過一道弧線，直接空心進網。後續經過檢查，確認唐西奇沒有踩到三分線，獨行俠就靠這神奇一擊氣走灰熊。

唐西奇（前排左二）再當英雄，絕殺後隊友相擁慶祝。 （路透）

錯失罰球的艾倫投進6記三分球拿到全隊最高23分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）得到19分15籃板，連續23場籃板雙位數，也是連續16場雙十演出。

莫蘭特（Ja Morant）拿下17分5助攻4籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）15分4助攻3籃板，貝恩（Desmond Bane）11分5助攻。