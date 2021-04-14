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NBA／G聯盟表現不差卻無合約 記者替林書豪抱不平

記者陳元廷／綜合外電報導
G聯盟賽季場均得分排行榜前11位中，目前僅只林書豪一人沒拿到NBA球隊合約。（Getty Images）
G聯盟賽季場均得分排行榜前11位中，目前僅只林書豪一人沒拿到NBA球隊合約。（Getty Images）

上個周末是被買斷球員加入新東家能打季後賽的最終期限，所以不少隊伍都有一連串動作，因此也增加不少人員空額，近日也紛紛陸續有人補上，而林書豪截至目前為止還沒受青睞，也讓《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）幫忙喊不平。

史坦發推特表示，G聯盟賽季場均得分排行榜前11位中，目前僅只林書豪一人沒拿到NBA球隊合約，而林書豪也轉發並表示：「我只是需要一個機會。」並加上標籤指出自己一直都作好了準備。而根據G聯盟數據頁面，林書豪是排在第7。

至於其他10位獲得NBA合約者，扣除已有合約者像波特（Kevin Porter Jr.）、波爾（Jordan Poole）、里德（Paul Reed）、哈波（Jared Harper）、布拉代基斯（Ignas Brazdeikis）、曼尼恩（Nico Mannion），其他4人則都新收到10日或雙向合約。

林書豪 紐約時報 NBA

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