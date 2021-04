NBA／G聯盟表現不差卻無合約 記者替林書豪抱不平

上個周末是被買斷球員加入新東家能打季後賽的最終期限,所以不少隊伍都有一連串動作,因此也增加不少人員空額,近日也紛紛陸續有人補上,而林書豪 截至目前為止還沒受青睞,也讓《紐約時報 》記者史坦(Marc Stein)幫忙喊不平。

史坦發推特表示,G聯盟賽季場均得分排行榜前11位中,目前僅只林書豪一人沒拿到NBA 球隊合約,而林書豪也轉發並表示:「我只是需要一個機會。」並加上標籤指出自己一直都作好了準備。而根據G聯盟數據頁面,林書豪是排在第7。

至於其他10位獲得NBA合約者,扣除已有合約者像波特(Kevin Porter Jr.)、波爾(Jordan Poole)、里德(Paul Reed)、哈波(Jared Harper)、布拉代基斯(Ignas Brazdeikis)、曼尼恩(Nico Mannion),其他4人則都新收到10日或雙向合約。

Just need an opportunity 💪🏼💪🏼 #beenready https://t.co/dlBfDFRI45