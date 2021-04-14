NBA╱泰托姆關鍵得分力退拓荒者 塞爾蒂克4連勝

塞爾蒂克泰托姆關鍵得分，116比115力退拓荒者。(路透)

拓荒者在主場與來訪的塞爾蒂克一路廝殺到最後讀秒階段，雖然塞爾蒂克維持些微的領先優勢，但里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（C.J. McCollum）包辦球隊最後16分之中的13分，一度超前比分；關鍵時刻，泰托姆（Jayson Tatum）挺身而出獨拿5分，包括一記底定勝負的三分球，帶領綠衫軍以116比115驚險過關。

塞爾蒂克奪下4連勝，同時也是最近7場比賽的第6勝，排名提升至東區第5；相較起來，拓荒者則是持續陷入泥淖之中，最近7場比賽吞下5敗。

綠衫軍攻勢集中在先發球員身上，5人得分均達雙位數，更有3人破20分。泰托姆17投10中拿下32分9籃板5助攻，布朗（Jaylen Brown）24分4籃板2助攻，華克（Kemba Walker）21分8籃板7助攻；威廉 森（Robert Williams III）得到16分7籃板4助攻2阻攻，史馬特（Marcus Smart）13分7助攻4籃板2抄截。

拓荒者陣中同樣3人得分超過20分。里拉德拿到28分10助攻5籃板，安東尼（Carmelo Anthony）25分，鮑威爾（Norman Powell）20分4籃板3助攻，麥凱倫16分7籃板5助攻；諾基奇（Jusuf Nurkic）8分9籃板7助攻3抄截，康特（Enes Kanter）9分10籃板。