我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

NBA╱泰托姆關鍵得分力退拓荒者 塞爾蒂克4連勝

體育新聞組╱綜合報導
塞爾蒂克泰托姆關鍵得分，116比115力退拓荒者。(路透)
塞爾蒂克泰托姆關鍵得分，116比115力退拓荒者。(路透)

拓荒者在主場與來訪的塞爾蒂克一路廝殺到最後讀秒階段，雖然塞爾蒂克維持些微的領先優勢，但里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（C.J. McCollum）包辦球隊最後16分之中的13分，一度超前比分；關鍵時刻，泰托姆（Jayson Tatum）挺身而出獨拿5分，包括一記底定勝負的三分球，帶領綠衫軍以116比115驚險過關。

塞爾蒂克奪下4連勝，同時也是最近7場比賽的第6勝，排名提升至東區第5；相較起來，拓荒者則是持續陷入泥淖之中，最近7場比賽吞下5敗。

綠衫軍攻勢集中在先發球員身上，5人得分均達雙位數，更有3人破20分。泰托姆17投10中拿下32分9籃板5助攻，布朗（Jaylen Brown）24分4籃板2助攻，華克（Kemba Walker）21分8籃板7助攻；威廉森（Robert Williams III）得到16分7籃板4助攻2阻攻，史馬特（Marcus Smart）13分7助攻4籃板2抄截。

拓荒者陣中同樣3人得分超過20分。里拉德拿到28分10助攻5籃板，安東尼（Carmelo Anthony）25分，鮑威爾（Norman Powell）20分4籃板3助攻，麥凱倫16分7籃板5助攻；諾基奇（Jusuf Nurkic）8分9籃板7助攻3抄截，康特（Enes Kanter）9分10籃板。

威廉

上一則

MLB／張育成暴傳 印地安人教頭：繳學費

下一則

NBA／「我很抱歉」諾維茨基拒絕布萊恩招攬入湖人

延伸閱讀

NBA／約柯奇不滿裁判：會吵就有糖吃

NBA／約柯奇不滿裁判：會吵就有糖吃
NBA／第4節只得8分…金塊慘遭綠衫軍毒手 終結 8連勝

NBA／第4節只得8分…金塊慘遭綠衫軍毒手 終結 8連勝
NBA／綠衫軍最年輕50分先生 泰托姆：永遠記得今晚

NBA／綠衫軍最年輕50分先生 泰托姆：永遠記得今晚
NBA／火箭不敵綠衫軍苦吞16連敗 創成軍以來第2長紀錄

NBA／火箭不敵綠衫軍苦吞16連敗 創成軍以來第2長紀錄

熱門新聞

台裔美籍球員林書豪結束發展聯盟賽季，日前應邀上美國知名節目《艾倫秀》遠端專訪，談及母親拿出退休金支持兒子的籃球夢。 （取材自林書豪微博）

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

2021-04-07 23:22
江宏傑（左）、福原愛驚傳婚變。（本報系資料照片）

福原愛爆婚變有跡可循？被起底「買衛生紙」價值觀差異

2021-04-08 02:08
貝勒大學支持衝進足球場面相當驚人。(影片截圖)

NCAA／「這些人在找死」貝勒大學慶封王場面驚人

2021-04-06 20:03
女單世界排名第7的莎芭蓮卡，擁有令人稱羨的模特兒身材。（Getty Images）

網球／世界第7女將比基尼秀魔鬼身材 網暴動：性感炸彈

2021-04-07 22:41
佩姬穿著性感綠夾克，她說靈感來自名人賽。(取材自Instagram)

露半乳穿「綠夾克」挨罵 又被說種族歧視 高球美女怒了

2021-04-13 20:51
烏布瑞認為自己不該淪為板凳球員。（路透）

勇士爆休息室風暴 傳烏布瑞不甘替補 柯瑞：氣氛很糟

2021-04-07 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見