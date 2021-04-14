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NBA／「我很抱歉」諾維茨基拒絕布萊恩招攬入湖人

體育新聞組╱綜合報導
2011年西區季後賽獨行俠諾維茨基(右)對決前一年前招攬他的湖人布萊恩。(美聯社)
2011年西區季後賽獨行俠諾維茨基(右)對決前一年前招攬他的湖人布萊恩。(美聯社)

美國時間4月13日是NBA過世球星布萊恩(Kobe Bryant)生涯最後一役的紀念日，各界均緬懷他當時攻下60分的神來之作；不過，退休的獨行俠名將「德國坦克」諾維茨基(Dirk Nowitzki)卻在受訪時曝光一件事，就是2010年夏天他成為自由球員時，布萊恩曾招攬他加入當時二連霸的湖人隊，但「諾佬」卻對布萊恩說了，「我很抱歉。」

「諾佬」受訪說，「布萊恩當時在洛杉磯連繫我，我們用短訊交談，然而我告訴他，『我很抱歉，你知道這是怎麼一回事。達拉斯是我的城市也是我的家，穿上另一套球衣會很奇怪。』我認為他完全理解這一點；在那之後，他更尊重我了。」

「諾佬」表示，他決定不離開達拉斯而不論是否贏得總冠軍，「我當時已經做好準備，接受永遠都不會贏得冠軍的事實。」然而拒絕布萊恩之後，他與獨行俠簽下4年合約，在合約第一年2011年取代湖人進軍總冠軍賽並打敗詹姆斯(LeBron James)領軍的熱火隊，贏得生涯第一枚也是唯一的總冠軍戒。

這份對單一球隊「忠誠」之心，布萊恩絕對能夠理解，他在湖人隊效命20年，於2016年4月13日對爵士以60分表現完成生涯最後一役，相對的，「諾佬」也效法布萊恩「從一而終」的精神，2019年在獨行俠退休，生涯21球季從未披上其他球隊球衣。

雖拒絕過布萊恩，但「諾佬」說了，「當年布萊恩找我，對我而言是莫大的榮譽。」

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